ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Carolina eyaletine bağlı Little River bölgesi, dün gece saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Horry Bölgesi Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırının nedeni ya da saldırganların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.