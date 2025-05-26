ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

ABD’nin Carolina eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı
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ABD'nin güneydoğusunda yer alan Carolina eyaletine bağlı Little River bölgesi, dün gece saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Horry Bölgesi Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırının nedeni ya da saldırganların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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