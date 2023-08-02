ABD'de silahlı şiddet artıyor! 7 ayda 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Yılın ilk 7 ayında 11 bin silahlı saldırı, 25 binden fazla ölüm. Rakamlar ABD'den.

Ülkede hızla artan silahlanma şiddeti beraberinde getirdi.

Silah Şiddeti Arşivi Ocak-Temmuz aylarına ilişkin rapor hazırladı. 2023'ün ilk 7 ayında 11 binden fazla silahlı saldırı kaydedildi.

Saldırıların yaşandığı yerlerin başındaysa okullar var. Hemen hemen her gün bir başka noktadan silahlı okul baskın haberleri gelen ülkede 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 22 binden fazla kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu ise lise çağındaki gençler, anne ve babasının silahlarıyla oynayarak hayatını kaybeden küçük çocuklar. Rakamlara bakıldığında silahlı şiddet kurbanları arasında 0-11 yaş arası 170 ve 12-17 yaş arası 878 çocuk bulunuyor.

Silah Şiddeti Arşivi'nin son 9 yıllık kayıtlarına göre, Chicago kenti 24 binden fazla silahlı saldırı olayı ile ülkede başı çekiyor. Bu da Chicago'da günlük ortalama 7,3 silahlı şiddet olayına tekabül ediyor. ABD'de geçen yıl sonuna kadar 44 bin 362 kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetmişti.