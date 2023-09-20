ABD'de skandal olay! 1 yaşında bebek uyuşturucudan öldü

New York Times'ın haberine göre, Nicholas Feliz Dominici isimli bir yaşındaki bebek, bakımevinde fentanil maddesine maruz kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

ABD'de skandal olay! 1 yaşında bebek uyuşturucudan öldü
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ABD'nin New York kentinde bir yaşındaki bebeğin bakımevinde "fentanil" maddesine maruz kalarak ölmesi üzerine gözaltına alınan bakımevi işletmecisi ile bakımevinin bulunduğu dairenin bir odasını kiralayan bir kişi, "cinayet" ile suçlandı.

ABD'DE SKANDAL OLAY!

New York Times'ın haberine göre, Nicholas Feliz Dominici isimli bir yaşındaki bebek, bakımevinde fentanil maddesine maruz kaldıktan sonra yaşamını yitirdi, aynı maddeye maruz kalan üç çocuk da hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında bakımevini işleten Grei Mendez ve bakımevinin bir odasını kiralayan Carlisto Acevedo Brito gözaltına alındı.

ABD'de skandal olay! 1 yaşında bebek uyuşturucudan öldü - Resim : 1Gözaltına alınanlara "cinayet" suçlaması yöneltilirken, Mendez, kefaletle serbest bırakıldı. Mendez'in odayı 200 dolar karşılığı kiraladığı belirtilen Brito ise henüz mahkemeye çıkarılmadı.

Bronx Bölgesi Savcı Yardımcısı Karl Miller, Brito'nun odasının bulunduğu koridordaki bir duvarda 1 kilogram fentanil ele geçirildiğini belirtti.

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