ABD'de TikTok yasaklanabilir! TikTok CEO'su Shou Zi Chew'den açıklama

Sık sık tartışmalara konu olan sosyal medya uygulaması TikTok, dünya çapında pek çok ülkede yasaklanma talepleriyle karşı karşıya. TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yasaklamanın 300 bin ABD'liyi işinden edebileceğini söyledi.

Yasaklama talebi kısa süre önce ABD Temsilciller Meclisi'ne sunuldu. Meclis çoğunluğunun evet dediği yasa tasarısı Senato'da da onaylanırsa ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne gidecek.

Tasarıyla uygulanamanın ABD asıllı bir şirkete satılmak zorunda bırakılması veya tamamen yasaklanması söz konusu. TikTok CEO'su Chew, yasa yürürlüğe girerse küçük işletmelerin ve yaratıcıların milyarlarca dolarlık gelirlerinden olacağını söyledi.

Chew, "300 binden fazla Amerikalı işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. TikTok 7 milyondan fazla işletmenin gücüne güç kattı." ifadelerini kullandı.