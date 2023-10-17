ABD'den Katliamcı İsrail'e 2 Bin Asker Takviyesi! Hızlı Müdahale Ekibi Olarak Görev Yapacaklar

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Gazze'deki direniş kuvvetlerinin İsrail'in saldırganlığına karşı önleyici bir operasyon gerçekleştireceğini söyledi. Bu gelişmenin hemen ardından ABD'nin de bölgeye ek 2 bin deniz piyadesi gönderdiği öğrenildi.

ABD İsrail'e Destek İçin 2 Bin Asker Daha Gönderiyor

CNN'den Natasha Bertrand ve Oren Liebermann'ın ABD'li savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri hızlı müdahale kuvveti İsrail kıyılarındaki sulara doğru yola çıkıyor. ABD hali hazırda 2 uçak gemisiyle Gazze'de sivil katliam yapan İsrail'e destek veriyor. Bununla birlikte 2 bin deniz piyadesinden ve denizciden oluşan kuvvetin, İran'a karşı bölgeye gönderildiği belirtildi.

Daha Önce Askerlere Konuşlandırmaya Hazırlanılması Talimatı Verildi

Hareket, ABD ordusunun Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi konuşlandırmak ve bölgeye Hava Kuvvetleri savaş uçakları göndermek de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmesi sırasında geldi. Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, 2 bin askerin İsrail'e potansiyel bir konuşlandırmaya hazırlanması emrini verdiğini bildirmişti. Yetkililer, bu emrin, birliklerin kesinlikle konuşlanacağı ya da herhangi birinin İsrail'e gitmesi halinde savaş görevi üstleneceği anlamına gelmediğini söyledi. Ancak yetkililere göre Austin'in kararı, belirlenen birliklerin gitmeleri emredildiği takdirde konuşlanmaya hazırlanmak zorunda kalacakları süreyi kısalttı.

Birlik İran'a Karşı Bölgede Görev Yapıyor

26'ncı Deniz Seferi Birimi sözcüsü Yüzbaşı Angelica White geçen hafta Marine Corps Times'a yaptığı açıklamada, son günlerde planlı bir tatbikat kapsamında Kuveyt yakınlarında konuşlandırıldığını ancak "ortaya çıkan olayların bir sonucu olarak" erken ayrıldığını söyledi. Cuma günü birimin İsrail'e yönelik olası bir hamleye hazırlandığını bildirilmişti. USS Bataan ve 26. MEU, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere bölgedeki kritik su yollarında İran'a karşı Ağustos ayından bu yana bölgede faaliyet gösteriyor.