ABD'den PKK/YPG'ye 156 Milyon Dolar

ABD Kongresi'nde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar ayrıldı.

ABD'den PKK/YPG'ye 156 Milyon Dolar
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Washington yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'nin hem finansman hem de askeri ekipman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak terör örgütü PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Gerekçe Işid Hapishaneleri

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği öne sürüldü.

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