ABD'den Seyahat Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecek vatandaşları için Dünya çapında seyahat uyarısı yayınladı.

ABD'den Seyahat Uyarısı
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ABD ‘Dünya Çapında Dikkat’ başlığıyla seyahat uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecek vatandaşları için Dünya çapında seyahat uyarısı yayınladı.

Açıklamada ’Dünya Çapında Dikkat: Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle, yurtdışındaki ABD vatandaşlarına daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.’’

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