ABD'den Seyahat Uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecek vatandaşları için Dünya çapında seyahat uyarısı yayınladı.
ABD ‘Dünya Çapında Dikkat’ başlığıyla seyahat uyarısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecek vatandaşları için Dünya çapında seyahat uyarısı yayınladı.
Açıklamada ’Dünya Çapında Dikkat: Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle, yurtdışındaki ABD vatandaşlarına daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.’’