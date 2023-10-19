ABD'den Seyahat Uyarısı

ABD ‘Dünya Çapında Dikkat’ başlığıyla seyahat uyarısı yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecek vatandaşları için Dünya çapında seyahat uyarısı yayınladı.



Açıklamada ’Dünya Çapında Dikkat: Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle, yurtdışındaki ABD vatandaşlarına daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.’’