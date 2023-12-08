ABD'nin Özgürlüğü Buraya Kadar! Filistin Dışişleri Bakanı'nın Basınla Konuşmasını Engellediler

Özgürlükler ülkesi olarak gösterilen ve Batı'nın sözde demokrasi beşiği Amerika Birleşik Devletleri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin gazetelere konuşmasına engel oldu.

ABD'nin Filistinli Bakanın Sesini Kısma Çabası

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun Washington temasları sırasında, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de bulunuyordu. Temas Grubu üyeleri, ziyaret kapsamında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sırasında gazeteciler, Filistin Dışişleri Bakanı'na da soru sormak istedi. Ancak bunun mümkün olmadığını öğrendiler.

Bir gazeteci, el-Maliki'ye soru sorma niyetini açıkladı. Bunun ardından Filistin Dışişleri Bakanı yerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı. Bin Ferhan durumu "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor." şeklinde açıkladı. Bunun nedeninin ise "ABD hükümetinin el-Maliki'ye kısıtlama getirmesi" olduğunu belirtti. Bin Ferhan, "Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Temas Grubu'nun cumartesi Kanada’da görüşmeler yapması öngörülüyor.