ABD'nin Sincar planı ortaya çıktı! Türkiye ve Irak harekât planlarken...

Türkiye ve Irak Sincar'ı terörden temizlemeye hazırlanırken ABD’nin Sincar’a yönelik planları ortaya çıktı. ABD'yi ziyaret eden Sincar'a bağlı Ninova valisi ABD'nin bölgeye yatırım planlarını anlattı. Uzmanlara göre ABD'nin girişimlerinin arkasında, bölgenin PKK’dan temizlenmesini önleme amacı var.

ABD'nin Sincar planı ortaya çıktı! Türkiye ve Irak harekât planlarken...
Editör: Haber Merkezi

Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan mutabakatla Kalkınma Yolu projesinde önemli bir adım atıldı. Ancak bu projeyi Sincar bölgesi tehdit ediyor.

Ankara ve Bağdat ise Sincar’ın PKK teröründen arındırılmasında hemfikir... Ancak ABD, Türkiye - Irak anlaşmasından sonra Sincar'a yaptığı yatırımları artırdı.

Sincar’ın bağlı olduğu Ninova kentinin valisi de yatırımları doğruladı. Ninova Valisi Abdülkadir Dexil, ABD ziyaretine Sincar’a yatırımları görüştüklerini belirtti. Vali, ABD’lilerin Sincar’ın yeniden inşasına büyük önem verdiğini söyledi. Dexil'e göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı önümüzdeki dönemde Sincar’ın yeniden inşası için hamleler yapacak.

ABD’li yetkililerle Musul Uluslararası Havalimanı’nın yeniden inşasını da ele aldıklarını kaydeden Ninova Valisi, ABD'li şirketlerin havalimanının yeniden inşasının yüzde 30'unu üstlendiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar kampı, Türkiye sınırına 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Suriye ile Irak'taki PKK/PYD'li teröristler arasında köprü görevi görüyor. Kampın, PKK'nın son yıllarda Kandil’den daha önemli bir merkezi haline geldiği belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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