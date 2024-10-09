ABD'yi vuran Helene Kasırgası uzaydan görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin kıyı şeritleri, büyük bir kasarıgayla sarsılıyor. Helene Kasırgası 4 kategorisine ulaştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Kasıgra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görüntülendi.

Uğur Çam Uğur Çam
ABD'yi vuran Helene Kasırgası uzaydan görüntülendi
ABD'yi vuran Helene Kasırgası uzaydan görüntülendi
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florida Eyaletini vuran Helene Kasırgası'nın 4 kategoriye ulaştığını bildirdi. Florida'da 225 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar hayatı olumsuz etkiledi.

Kasırga, bölgede şiddetli yağışlara da yol açtı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

FLORİDA VALİSİ KASIRGA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı basın açıklamasında, eyalet sakinlerini kasırgadan korunma konusunda uyarıda bulunarak "Floridalılar sabah uyandığında, muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Helene Kasırgası'nın Georgia ve North Carolina eyaletlerinde de etkili olmayı sürdüreceğini belirtirken Florida'da 1,2 milyonu aşkın ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını kaydetti. Georgia'da 190 bin, North Carolina'da ise 30 bini aşkın evin elektriksiz olduğunu kaydeden yetkililer, kasırganın söz konusu eyaletlerde hortumlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kasırga nedeniyle dün Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde "acil durum" ilan edilmişti.

KASIRGA UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kasırganın uzaydan görüntüsünü Uluslararası Uzay İstasyonu çekti. Görüntülerde kasırganın boyutu daha net gözüküyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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