Abhazya’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor

Abhazya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başında. İkinci turda, 15 Şubat’ta en çok oyu alan Badra Gunba ve Adgur Ardzinba yarışıyor

Haber Merkezi Haber Merkezi
Abhazya’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor
Yayınlanma:

Abhazya’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. Abhazya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başında. İkinci turda, 15 Şubat’ta en çok oyu alan Badra Gunba ve Adgur Ardzinba yarışıyor.

Aslan Bjaniya’nın istifası sonrası 15 Şubat’ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 51 ulaşamamış, seçimler ikinci tura kalmıştı.

08.00-20.00 arasında gerçekleşecek oylama için Abhazya’da 152 sandık, Rusya’da ise Moskova ve Çerkessk’te olmak 2 sandık kuruldu.

İkinci tur seçimine, ilk turda en yüksek oyu alan, geçici olarak yüksek görevi yürüten deneyimli siyasetçi Badra Gunba ve muhalif Adgur Ardzinba yarışıyor. Adaylar sabah saatlerinde oylarını kullandı.

Abhazya’nın iç siyasi yapısını ve Rusya ile olan ilişkileri yakından ilgilendiren bu seçim süreci, ekonomik ve siyasi bağımsızlık konularında halkın tercihlerinin yansıtacak olan bir test olarak görülüyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Abhazya seçimler rusya
Günün Manşetleri
Edip Akbayram vefat etti
'Tarihî fırsat; PKK’yı Suriye’nin kuzeyinde de bitirmek'
'Zaafa düşmemeliyiz'
Girişimcilere 2 milyon TL destek!
Ukrayna ordusundan TürkAkım’a saldırı girişimi
Şehir içinde her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı!
İşçilerin satışa karşı eylemi sürüyor
Öcalan’ın çağrısıyla değil, Türk Ordusu’nun süngüsüyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Asgari ücret açlık sınırının altında
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Altın fiyatları yeniden hareketlendi!
Hurmanın mucizevi faydaları! Hurmanın mucizevi faydaları!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Edip Akbayram vefat etti Edip Akbayram vefat etti
Emekli tazminatı ile ev almak artık hayal Emekli tazminatı ile ev almak artık hayal