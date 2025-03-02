Abhazya’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. Abhazya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başında. İkinci turda, 15 Şubat’ta en çok oyu alan Badra Gunba ve Adgur Ardzinba yarışıyor.

Aslan Bjaniya’nın istifası sonrası 15 Şubat’ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 51 ulaşamamış, seçimler ikinci tura kalmıştı.



08.00-20.00 arasında gerçekleşecek oylama için Abhazya’da 152 sandık, Rusya’da ise Moskova ve Çerkessk’te olmak 2 sandık kuruldu.



İkinci tur seçimine, ilk turda en yüksek oyu alan, geçici olarak yüksek görevi yürüten deneyimli siyasetçi Badra Gunba ve muhalif Adgur Ardzinba yarışıyor. Adaylar sabah saatlerinde oylarını kullandı.



Abhazya’nın iç siyasi yapısını ve Rusya ile olan ilişkileri yakından ilgilendiren bu seçim süreci, ekonomik ve siyasi bağımsızlık konularında halkın tercihlerinin yansıtacak olan bir test olarak görülüyor.