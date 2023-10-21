Abluka Altındaki Gazze'ye İlk İnsani Yardım Ulaştı

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez insani yardım ulaştı. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye su, elektrik, gıda ve ilaç ulaşmasını engelliyor.



Refah Sınır Kapısı'ndan yalnızca 20 tırın geçişine izin verildi.



Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." denildi.

Ölü Sayısı 4 bin 385’e Yükseldi

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi. İsrail Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastanenin boşaltılması için uyarıda bulundu. İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 12 bin kişi Kudüs Hastanesi'ne sığınmış bulunuyor.



Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulundu. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini bildirdi.



Hamas ise İsrail askeri hedeflerinin vurduğu yeni görüntüler paylaştı.

Yerleşim Yerleri Tahliye Edildi

Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasında da karşılıklı çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor. İsrail Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinin tamamen tahliye etmek zorunda kaldı.



Lübnan Hizbullah'ı İsrail’e ait Branit Askeri Üssü'nü güdümlü antitank füzesiyle vurdu. 1 İsrail askeri öldü, 3 İsrail askeri yaralandı.



Anadolu Ajansı'na konuşan İsrail ordusundan bir binbaşı, Binbaşı Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi.