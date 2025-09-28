Adeta katliam: Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde düzenlenen bir siyasi mitingde izdiham yaşandı. TVK (Tamizhaga Vettri Kazhagam) Partisi Genel Başkanı ve ünlü oyuncu Joseph Vijay Chandrasekha’nın Karur şehrindeki mitinginde en az 38 kişi hayatını kaybetti, 58’den fazla kişi yaralandı.

Yaklaşık 120 bin kişinin akın ettiği miting alanına yalnızca 10 bin kişinin girmesine izin verilmişti. Kalabalığın kontrol edilememesi sonucu izdiham meydana geldi. Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının artabileceğini ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

TANIKLAR: “VİJAY ALANA GEÇ GELDİ”

Olay tanıkları, Vijay’in öğle saatlerinde alanda olması beklendiğini ancak yaklaşık altı saatlik gecikme yaşandığını ifade etti. Bekleyiş sırasında kalabalığın giderek arttığı, sıcak hava ve sıkışıklık nedeniyle çok sayıda kişinin fenalaştığı aktarıldı. Vijay konuşmasına başlarken ortamın daha da gerginleştiği, panik havası oluşunca izdihamın başladığı belirtildi. Durumu fark eden Vijay’in konuşmasını yarıda keserek kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulunduğu ve ardından alanı terk ettiği bildirildi.

MODİ’DEN BAŞSAĞLIĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tamil Nadu, Karur’daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.