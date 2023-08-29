Afrika Birliği Geçiş Misyonu Somali'den çekiliyor
Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) daha önce 2 bin askerini Somali'den çekmiş, üssü Somali ordusuna teslim etmişti. ATMIS eylülden itibaren 2 bin askerinin daha Somali'den çekilmeye başlayacağını bildirdi.
ATMIS'den yapılan açılmada, Somali'den çekilmenin ikinci aşamasının eylül ayında başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Gelecek ay itibarıyla 3 bin askerin Somali'den çekileceği belirtilen açıklamada, ülkedeki güvenliğin Somali ordusuna devredilmesi için işbirliğinin devam edeceği vurgulandı.
ATMIS, 2 bin askerlik geri çekilme planı kapsamında Hirshabelle eyaletindeki bir askeri üssü Somali ordusuna haziranda teslim etmişti.
Somali'de iç savaşın ardından geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) geçen yıl yerini ATMIS'e devretmişti.
Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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