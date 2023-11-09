Afrika'dan Asya'ya Dünya'dan Haberler

Senegal'in başkenti Dakar'da Türk Sineması Günleri "Atatürk 1881-1919" filmiyle başladı.



12 filmin gösterileceği Türk Sineması Günleri 19 Kasım'a kadar sürecek.



Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşına 400 bin avro değer biçildi.



Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Mahmut Şahin'e 200 bin avroya varan teklifler sunuyor.



Paris'te, "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ı düzenlendi.



Konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tuttu.



Pakistan'da Afgan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor.



Pakistan'da çoğu Afgan 1 milyon 700 bin düzensiz göçmen bulunuyor. Düzensiz göçmenler ise yıllardır yaşadıkları Pakistan'dan ayrılmak istemiyor.



İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine af getirilmesi girişimi halk tarafından tepkiyle karşılandı.



İspanyollar, af girişimine karşı Sosyalist İşçi Partisi'ninbinaları önündeki gösteriler düzenliyor.



ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi talebiyle yaptıkları, 118 gün süren grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile yapılan geçici anlaşmayla sona erdi.



Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği "asgari ücretlerde son 40 yılın en büyük artışının" yapılacağını açıkladı.



Azerbaycan'daki "Zafer Günü" kutlamaları, akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri ile devam etti.



Bakü'deki gösteriyi binlerce kişi sokaklarda izledi. Bakülüler, bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda bir taraftan havai fişek gösterisini izlerken, bir taraftan da sevinç gösterisinde bulundu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarihle aynı olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.