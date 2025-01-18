Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip ülkelerinden Nijerya, BRICS'e katıldı

Nijerya, BRICS'e dokuzuncu ortak ülke olarak resmen katıldı. Afrika'nın kıtasının önemli ekonomisi ve dünyanın altıncı en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS ortak ülkeleri arasına girdi.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip ülkelerinden Nijerya, BRICS'e katıldı
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Nijerya, BRICS'e dokuzuncu ortak ülke olarak resmen katıldı. Afrika'nın kıtasının önemli ekonomisi ve dünyanın altıncı en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS ortak ülkeleri arasına girdi.

Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip ülkelerinden Nijerya, BRICS'e katıldı.

Açıklama BRICS'in dönem başkanlığını yürüten Brezilya’dan geldi. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın BRICS ortak ülkesi olarak resmen kabul edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Nijerya’nın kıtanın önemli ekonomilerinden biri olduğuna işaret edildi. BRICS’in diğer üyeleriyle ortak çıkarlara sahip olan Nijerya’nın, Güney Güney iş birliğine ve küresel yönetişimi reforma etmedeki etkin rolüne vurgu yapıldı.

Dünyanın altıncı en kalabalık ülkesi Nijerya, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan’ın ardından BRICS’in dokuzuncu resmi ortağı oldu.

“Ortak ülke” statüsü, Ekim ayında Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS zirvesinde onaylandı. Bu statü, örgüte katılma başvurusu yapan 30’dan fazla ülke için üyeliğe seçenek olarak sunuldu. Ülkelerin BRICS ile daha yakın ekonomik ve diplomatik ilişkiler kurmasına olanak tanıyor. Türkiye de, geçen yıl Eylül ayında BRICS'e üye olmak için başvurmuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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