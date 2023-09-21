Aliyev Karabağ operasyonu sonrası ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başarıyla tamamlanan antiterör operasyonunun ardından kameraların karşısına geçti. Ulusal seslendi. Aliyev, Azerbaycanlı askerlerin kahramanca görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Aliyev Karabağ operasyonu sonrası ulusa seslendi

Aliyev, Karabağ'dan silahlı grupların temizlenmesinin ardından Karabağ'da yaşayan Ermenilerin de rahat bir nefes alabileceğini ifade etti. Aliyev ABD'yi işaret ederek Ermenistan'ın arkasındaki güçlere de seslendi. "Dünyanın başında oturanlar el çeksinler bizden. Yeter artık" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonunun ardından halka seslendi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da kendi egemenliğini yeniden sağladığını belirtti. Ordumuzun profesyonelliği ve teknik olanakları bize bu görevi onurla yerine getirmeye olanak sağladı." dedi.

Aliyev silahlı grupların yanı sıra Ermenistan Ordusu'na ait tank ve zırhlı araçların da kanunsuz biçimde Karabağ'a yerleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, . Karabağ Savaşı sonrasında 300'den fazla Azerbaycan vatandaşının mayın terörünün kurbanı olduğunu açıkladı.

Aliyev, antiterör operasyonu sırasında da şehit ve gazi olan Azerbaycan askerleri olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Bölgede yeni bir durumun ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan yönetimi için ""Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz." dedi.

Aliyev ve Putin Karabağ'ı görüştü! Görüşmede ne konuştular?Aliyev ve Putin Karabağ'ı görüştü! Görüşmede ne konuştular?Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İlham Aliyev # Azerbaycan # Karabağ
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