Aliyev ve Putin "Güney Kafkasya"yı görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirilerine dayanarak Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik pratik önlemleri müzakere etti.

Putin ve Aliyev, bölgede ulaşım ve lojistik ile ekonomik ilişkilerin gelişimi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.