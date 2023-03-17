Aliyev ve Putin "Güney Kafkasya"yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirilerine dayanarak Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik pratik önlemleri müzakere etti.
Putin ve Aliyev, bölgede ulaşım ve lojistik ile ekonomik ilişkilerin gelişimi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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