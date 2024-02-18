Alman çiftçiler hükümete öfkeli! Ukrayna'ya destek var, çiftçilere yok

Almanya'da çiftçiler hükümeti protesto etti. Almanya’nın Düsseldorf kentinde çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümetinin, tarım sektöründeki sübvansiyonları kaldırma planına karşı gösteri düzenledi.

Protestoya kamyon, kamyonet, traktör, araba ve motosikletten oluşan yaklaşık 500 aracın katıldı.

Düsseldorf'taki protestoya, çevre şehirlerden gelen çiftçiler de destek verdi. konvoy, şehrin merkezinden geçerek yaklaşık 3 saat boyunca ilerledi.

Konvoyun geçişi esnasında kapanan yollar nedeniyle birçok bölgedeki araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Alman hükümeti, 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlıyor.

Alman hükümeti tasarruf yapmak için çiftçilere verdiği desteği keserken Ukrayna ile imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması uyarınca Kiev yönetimine 1 milyar 100 milyon avroluk askeri destek paketi verecek. Almanya bugüne kadar Ukrayna'ya taahhütlerle birlikte 28 milyar avro destek verdi.