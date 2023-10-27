Alman Özel Kuvvetleri Güney Kıbrıs'ta! Ersin Tatar'dan Almanya'ya Tepki

İsrail’in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları devam ederken, Doğu Akdeniz’de de askeri hareketlilik artıyor. ABD ve İngiltere’nin bölgeye savaş gemilerini konuşlandırmasının ardından Alman ordusu da özel kuvvet birliklerini Güney Kıbrıs’a gönderdi.

Çanakkale’yi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gündeminde Ada’da artan askeri hareketlilik vardı. Rum kesimindeki Alman askeri varlığına tepki gösteren Tatar, İngiltere’ye uyarılarda bulundu.

- Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Uluslararası anlaşmalara bağlı olarak garantör ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin veya silahlı askerlerin oraya yerleşmesi asla doğru değildir, hukuki değildir, meşru değildir. İngiltere'nin iki üssü var Kıbrıs'ta, egemen üsler. bu egemen üslerde elbette İngiltere kendi hakkını hukukunu koruyabilir ama Kıbrıs'ı böyle bir trajediye bulaştırmamaları lazım.