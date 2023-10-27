Alman Özel Kuvvetleri Güney Kıbrıs'ta! Ersin Tatar'dan Almanya'ya Tepki
ABD ve İngiltere’nin Doğu Akdeniz’e savaş gemileri göndermesinin ardından Almanya da özel kuvvetlerini Güney Kıbrıs’ta konuşlandırmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya’nın Ada’daki askeri varlığına tepki gösterdi. “Garantör ülke Türkiye’nin onayı alınmamıştır. Durum gayrı meşrudur” dedi.
İsrail’in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları devam ederken, Doğu Akdeniz’de de askeri hareketlilik artıyor. ABD ve İngiltere’nin bölgeye savaş gemilerini konuşlandırmasının ardından Alman ordusu da özel kuvvet birliklerini Güney Kıbrıs’a gönderdi.
Çanakkale’yi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gündeminde Ada’da artan askeri hareketlilik vardı. Rum kesimindeki Alman askeri varlığına tepki gösteren Tatar, İngiltere’ye uyarılarda bulundu.
- Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Uluslararası anlaşmalara bağlı olarak garantör ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin veya silahlı askerlerin oraya yerleşmesi asla doğru değildir, hukuki değildir, meşru değildir. İngiltere'nin iki üssü var Kıbrıs'ta, egemen üsler. bu egemen üslerde elbette İngiltere kendi hakkını hukukunu koruyabilir ama Kıbrıs'ı böyle bir trajediye bulaştırmamaları lazım.
Avrupa basının çıkan haberlerde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne giden Alman özel kuvvetlerinin, Alman uyruklu esirlerin kurtarılmasında İsrail ordusu ile birlikte çalışacağı iddia edilmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi