Almanya eski cumhurbaşkanını kaybetti: Horst Köhler 81 yaşında hayata veda etti

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler, 81 yaşında hayatını kaybetti. Alman Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Köhler başkent Berlin'de kısa süren bir hastalık nedeniyle vefat etti. Köhler'in ölümünün ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köhler’in eşi Eva Luise Köhler’e taziye mesajı göndererek, “Ülkemiz için ve dünyada büyük işler başarmış, çok saygın ve son derece sevilen bir insanı kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Horst Köhler, 22 Şubat 1943 tarihinde Polonya'nın Skierbiszow kasabasında doğdu. 2004 yılında Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) desteğiyle Almanya'nın 9. Cumhurbaşkanı seçilen Köhler, 2009 yılında ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.

Köhler, Almanya'da önemli bir siyasi figür olarak, ülkedeki ekonomi ve dış politika alanlarındaki katkılarıyla tanındı. Ancak, 2010 yılında Afganistan'daki Alman askerlerinin misyonuyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yoğun eleştiriler almış ve görevinden istifa etmişti. Bu açıklamada, Alman askerlerinin ticari çıkarları korumak için görev alabileceğini belirtmesi, geniş bir kamuoyu tepkisine yol açmıştı.

Cumhurbaşkanlığı görevinden önce, Horst Köhler, 2000-2004 yılları arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığını yapmıştı. Ayrıca, 2017-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi olarak görev aldı. Uluslararası düzeyde de saygı gören Köhler, Almanya’nın küresel alandaki etkisini artırmak için büyük çaba sarf etmişti.