Almanya'da sel felaketi can aldı

Almanya’nın birçok eyaletini etkileyen yağışlar sel ve su baskınları can kaybına neden oldu.

Almanya'da sel felaketi can aldı
Editör: Yağmur Biçen

Almanya'nın farklı eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışlar sonunda sele yol açtı, evlerin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi.

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bavyera eyaletinin Würzburg kenti yakınlarında evinin bodrum katındaki sel suyunu boşaltmaya çalışan 1 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baden-Württemberg eyaletinde ise dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Eyalete bağlı Bisingen'de çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Kızıl Haç 60 yardım noktası kurulduğunu, 1 helikopterin yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde ise bir hastaneyi su bastı, Frankfurt Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı. Ayrıca 2021 yılında sel nedeniyle 136 kişinin öldüğü Rhineland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesinde ise 300'e yakın yardım operasyonu gerçekleştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar da kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de "İhaleye fesat karıştırma" davası! Sanıklardan biri de BüyükerşenEskişehir'de "İhaleye fesat karıştırma" davası! Sanıklardan biri de BüyükerşenGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# almanya # sel felaketi # can kaybı
Çok Okunanlar
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşlı kabin memuru alacak
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşlı kabin memuru alacak
KPSS başvuruları başlıyor! İşte KPSS başvurusu ekranı
KPSS başvuruları başlıyor! İşte KPSS başvurusu ekranı
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!
Öne Çıkanlar Son dakika! Türk ordusu 32 teröristi etkisiz hale getirildi! Son dakika! Türk ordusu 32 teröristi etkisiz hale getirildi! Bu hafta sinemada hangi filmler var? Bu hafta sinemada hangi filmler var?