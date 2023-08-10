Arakanlı Müslümanlar için ölüm devam ediyor! Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü, 33 kayıp

Myanmar'da yaşan Arakanlı Müslümanlara karşı yapılan zulüm devam ediyor. Zulümden kaçmak isteyen binlerce Müslüman kaçış yolunda hayatını kaybediyor.

Arakanlı Müslümanlar için ölüm devam ediyor! Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü, 33 kayıp
Mustafa Çakır Mustafa Çakır

Myanmar’da Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi kayboldu.

ZULÜMDEN KURTULMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR!

Arakanlı Müslümanlar için ölüm devam ediyor! Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü, 33 kayıp - Resim : 1

Myanmar'dan Malezya’ya gitmek üzere 7 Ağustos’ta yola çıkan Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekne, Bengal Körfezi'nde alabora oldu. Shwe Yaung Matta adlı kurtarma vakfında görevli Byar La, şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Latt, kurtarılan 8 kişinin ise karakola götürüldüğünü aktardı. Sittwe polisi ise teknedeki 58 kişiden 33’ünün kayıp durumda olduğunu belirterek, “Fırtınaya yakalandılar ve tekne büyük dalgalar arasında battı" ifadelerini kullandı. Kurtarma vakfı ve polisin başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

HER YIL BİNLERCE MÜSLÜMAN ÖLÜYOR!

Arakanlı Müslümanlar için ölüm devam ediyor! Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 ölü, 33 kayıp - Resim : 2
Her yıl binlerce Arakanlı Müslüman, Müslümanların çoğunlukta olduğu Malezya ve Endonezya'ya gitmek üzere Bangladeş ve Myanmar'daki kamplardan ayrılarak tehlikeli rotalarda hayatlarını riske atıyor ve soğuk sularda can veriyorlar.

# Myanmar # Arakanlı # Müslümanlar # bangladeş
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