Arap Birliği'nden İsrail Açıklaması: "İnsani Yardımların Ulaşması İçin Güvenli Koridorlar Açılmalı"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı işlediği suçları durdurması için İsrail üzerinde baskı kurmasını istedi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'deki makamında İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.



Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve bölgedeki gerilim ele alındı.



Ebu Gayt ve Cleverly, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmasının kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldı.



Ebu Gayt, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'de işlediği suçların son halkasının yüzlerce masum insanın hayatına mal olan El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı olduğunu hatırlattı.