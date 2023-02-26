Arap dünyasından Esad'a destek ziyareti
Arap Birliği Parlamentolar Konferansı heyeti Suriye'de. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birlik Başkanı Muhammed El Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Suriye'nin dış ilişkilerindeki normalleşme adımları sürüyor. Arap Birliği Parlamentolar Konferansı'ndan Başkan Muhammed El Halbusi, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Filistin, Libya ve Mısır Meclis Başkanları, Umman Sultanlığı ve Lübnan heyet başkanları ve Arap Parlamentolar Arası Birliği Genel Sekreteri Suriye'de Beşar Esad'ın konuğu oldu.
Arap Parlementolar Arası Birliği Başkanı 34. Arap Birliği Parlamentolar Konferansı kapanış konuşmasında yaptığı konuşmada, "Suriye halkına verdiğimiz desteğin bir teyidi olarak Arap Birliği Parlamentolar Konferansı'ndan Suriye'yi ziyaret edecek bir heyet oluşturulmasına karar verildi" demişti.
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