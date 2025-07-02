Aşırı sıcaklar can almaya başladı: Yaşlı nüfus risk altında

Günlerdir Avrupa'yı etkileyen kavurucu sıcaklar şimdi de dünyayı alarma geçirdi. Fransa ve İtalya'da aşırı sıcaklar can aldı.



İtalya'da etkili olan kavurucu sıcaklar ve selde 2 kişi hayatını kaybetti. Fransa da ise Besançon kentinde bir evsiz ve Grenoble kentinde 73 yaşındaki bir adam, sıcak havalar nedeniyle öldü.



Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1900 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı.



Fransa sıcakların yanında hava kirliliği sorunuyla da karşı karşıya. Sıcak havaların etkisiyle Paris ve çevresinde artan ozon kirliliği, yerel makamları harekete geçirdi.

İklim değişikliğiyle aşırı sıcaklar bu yıl rekor seviyelere ulaştı. İspanya’nın güneyinde hava sıcaklığı 46°C’ye çıktı, Portekiz’in Mora kentinde ise 46.6°C ile Haziran sıcaklık rekoru kırıldı, birçok bölgede kırmızı alarm verildi.

Balkan ülkeleri, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda ve Portekiz... Avrupa ülkelerinin yanında İran gibi Orta Doğu ülkelerinde de bu yıl aşırı sıcaklar yaşanıyor.

İran'ın Kirman eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu ve özel kurumlar çarşamba günü için tatil edildi.

Yunanistan'da da etkili olan aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı "sarı alarm" verildi. Geçen hafta Sakız Adası'nda çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan küle döndü.

Avrupa aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları meydana gelmesin diye bir dizi önlem alıyor. Yetkililer, ormanlara giriş yasağı, ateş ve mangal yasağı getirildiğini duyurdu.