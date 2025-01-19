Ateşkesin ardından Gazze'deki yıkım görüntülendi

Hamas ve İsrail arasında ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi.

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Ateşkesin ardından Gazze'deki yıkım görüntülendi
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Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonrası Gazze’de ateşkes başladı. Ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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