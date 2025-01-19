Ateşkesin ardından Gazze'deki yıkım görüntülendi
Hamas ve İsrail arasında ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi.
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Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonrası Gazze’de ateşkes başladı. Ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi.
Hamas ve İsrail arasında ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yıkım görüntülendi. https://t.co/eoxrxrja6q pic.twitter.com/keYu9GiCqU— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) January 19, 2025
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi