Atina Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ege'de deniz parkı kurma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Dışişleri Hakan Fidan, "kıta sahanlığı kırmızı çizgimizdir" diyerek, Atina'yı uyardı.



Türkiye ile Yunanistan arasında estirilen normalleşme rüzgarlarına rağmen Atina, Türkiye karşıtı adımlarından vaz geçmiyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçatokis'i Ankara'da kabul etmiş; liderler görüşme sonrası ilişkileri geliştirme mesajları vermişti.



Ancak ziyaretin üzerinden henüz 24 saat geçmeden Atina'dan yine gerilim yaratacak bir açıklama geldi.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ege'de Deniz Parkı kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yunan Devlet Televizyonuna konuşan Yerapetritis,"Deniz parkı olacak. Hem ülkemiz hem de Akdeniz ülkeleri için son derece önemli. Teknik çevre çalışmaları tamamlanınca parkların yeri haritada belirlenecek." dedi.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin deniz parkı konusundaki rahatsızlığını, Miçotakis'in Ankara ziyaretinde Yunanistan tarafına ilettiklerini söyledi. Fidan, kıta sahanlığının Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.





