Atlantik'in yeni planı! Ermenistan'ı NATO'ya davet ettiler

Türkiye'yi kuşatan NATO şimdi de Ermenistan'a gözünü dikti. NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı.

Atlantik'in yeni planı! Ermenistan'ı NATO'ya davet ettiler
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Gürcistan ve Azerbaycan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na dahil etmeye çalışan Batı'nın yeni planı Ermenistan.

NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabı X'te bir süredir paylaşımlar yapan Fehlinger, gönderisinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.

JOE BİDEN DA DESTEK VERİYOR

Bir başka gönderisindeyse ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.

Fehlinger, Erivan'ın NATO'ya katılım için adım atması halinde ABD Başkanı Joe Biden'in Nikol Paşinyan'ı destekleyeceğini söyledi.

Kafkaslar da barışın anahtarının NATO olduğunu savunana Gunther Fehlinger, Balkan ülkeleri içinde 2029 yılına kadar tarih verdi. NATO'nın sınırlarının hem batıda hem de doğuda genişleyeceğini ileri sürdü.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# nato # Ermenistan
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