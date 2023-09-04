Atlantik'in yeni planı! Ermenistan'ı NATO'ya davet ettiler

Gürcistan ve Azerbaycan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na dahil etmeye çalışan Batı'nın yeni planı Ermenistan.

NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabı X'te bir süredir paylaşımlar yapan Fehlinger, gönderisinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı.

JOE BİDEN DA DESTEK VERİYOR

Bir başka gönderisindeyse ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.

Fehlinger, Erivan'ın NATO'ya katılım için adım atması halinde ABD Başkanı Joe Biden'in Nikol Paşinyan'ı destekleyeceğini söyledi.

Kafkaslar da barışın anahtarının NATO olduğunu savunana Gunther Fehlinger, Balkan ülkeleri içinde 2029 yılına kadar tarih verdi. NATO'nın sınırlarının hem batıda hem de doğuda genişleyeceğini ileri sürdü.