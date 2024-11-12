Avrupa Birliği, Gürcistan'ın iç işlerine müdahalede sınır tanımadı! Batı yanlısı mitingde Avrupalılar konuşma yaptı

Avrupa Birliği, Gürcistan'da turuncu kalkışma girişimlerini sıkılaştırdı. 8 Avrupa Birliği ülkesinin Dış İlişkiler Komisyonu Başkanları, Tiflis’te Batı yanlısı siyasilerle görüştü, muhalefetin düzenlediği mitingde sahneye çıkıp halka seslendi.

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Avrupa Birliği, Gürcistan'ın iç işlerine müdahalede sınır tanımadı! Batı yanlısı mitingde Avrupalılar konuşma yaptı
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Gürcistan’daki Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partilerine Avrupa’dan destek geldi.

Avrupalı parlamenterler Tiflis’e gitti. Batı yanlısı muhalefetin düzenlediği mitingde konuşma yaptı.

“Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasasını çıkardığı için Batı’nın hedefindeki Gürcü Hayali Partisi’nin seçimleri dördüncü kez kazanmasının ardından Batı, ülkede "Turuncu Kalkışma" için düğmeye bastı.

Ülkedeki Batı yanlısı Cumhurbaşkanı ve muhalifler seçimleri tanımadıklarını söyleyip halkı sokağa çağırmıştı.

Eylemler hükümeti sarsacak güçte gerçekleşmeyince bu kez Avrupalı parlamenterler devreye girdi.

Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya'dan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanları, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’yi ziyaret etti.

Avrupalı parlamenterler Gürcistan’ın iç işlerine müdahalede sınır tanımadı. Batı yanlısı mitingde konuşma yaptılar. Parlamento binası önünde, akşam saatlerinde düzenlenen "Biz Avrupa'yız" adlı gösteriye katılan Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Gürcistan için en büyük tehdidin Rusya'dan geldiğini iddia etti. Roth, Batı yanlısı muhalefete “Siz kazanırsanız biz de kazanırız” şeklinde seslendi.

"Biz Avrupa'yız" adlı gösteriye katılanların Gürcistan bayrağının yanı sıra Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrakları taşıması dikkat çekti.

Avrupalı parlamenterler, Gürcistan’da Batı yanlıları tarafından hoş karşılansa da milli kuvvetler, kendileriyle görüşmeyi reddetti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'a gelen Avrupalı milletvekillerini ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayarak parlamentoda kabul etmediğini bildirdi. Papuaşvili, "Avrupa'yı bir barış projesi olarak sunup aynı zamanda Avrupa adına ülkede kaos yaratmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

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