Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dayatma!

Avrupa Birliği, Türkiye'yi Kıbrıs'tan vazgeçmeye zorluyor. Bu kez açıklamayı AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Peter Stano yaptı. Stano, Türkiye'nin AB üyeliği için Kıbrıs meselesinde geri adım atması ve Rusya'ya yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dayatma!
Editör: Haber Merkezi

Avrupa Birliği 61 yıl önce üyelik başvurusu yapan Türkiye’ye yine Kıbrıs'tan vazgeçme şartını öne sürdü.

Avrupa Birliği Birliği Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baçsözcüsü Peter Stano, Brüksel'deki AB Komisyonu'nda Türk gazetecilerle görüştü. Gazeteciler Stano’ya Türkiye-AB ilişkilerini ve üyelik durumunu sordu.

AB'nin Türkiye'nin öneminin farkında olduğunu ifade eden Stano, AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması bazı şartlar olduğunu söyledi. O şartlarında başında Kıbrıs meselesinin yer aldığını kaydetti. Stano, Türkiye’nin KKTC’nin bağımsızlığı konusunda geri adım atması gerektiğini belirtti.

Bir diğer şart ise uzun süredir ABD tarafından gündeme getirilen Rusya dayatması. Stano, Rusya’ya yaptırımı uygulanmasını AB üyeliği için “iyi niyet göstergesi olacağını” savundu, “Bu Türkiye'nin adaylığını gerçekten samimi ve açık bir şekilde ifade ettiğinin nihai kanıtı olabilir.” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# avrupa birliği # türkiye # Kıbrıs
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