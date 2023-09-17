Avrupa'da göçmen krizi

Lampedusa Adası'na hafta başından bu yana 8 binden fazla göçmenin ulaşması, İtalya ve Avrupa’da kriz yarattı.



İtalya Hükümeti çareyi göçmenleri kademeli şekilde ülkenin diğer bölgelerine tahliye etmekte buldu. Son 1 günde 1200 göçmen Lampedusa'dan tahliye edildi.



Tahliyelere karşın adaya yeni göçmen akını sürüyor. Sadece 36 saatte adaya ulaşan göçmen sayısı 6 binden fazla… Halkın protestolara başladığı Lampedusa Adası'na, acil durum ilan edilmiş durumda…



İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Afrika'dan gelen göç baskısını Birleşmiş Milletlere taşıyacaklarını söyledi. “Göç akışını durdurmak için önlemlere ihtiyaç var." Dedi.



İtalya’daki göçmen krizi, Avrupa'nın da öncelikli gündem maddesi haline geldi. İtalya'nın kuzeydeki sınır komşuları Fransa ve Avusturya sınır kontrollerini sıkılaştırırken, Almanya mülteci anlaşmasını askıya aldı.



Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte Lampedusa Adası'nı ziyaret etti.



Meloni, İtalya’nın yılbaşından bu yana yaşadığı göç baskısının sürdürülemez bir seviyeye ulaştığını belirtmiş ve göçmen teknelerinin kalkışını önlemek için denizde bir Avrupa Birliği misyonu kurulmasını önermişti.