Avrupalı çiftçiler ayakta! Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı eylem yaptılar

Avrupalı çiftçiler öfkeli. İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana protestolarını sürdüren çiftçiler, traktörleriyle başkent Madrid'e girdi. Çiftçiler tarım sektörünü temsil eden üç büyük sendika Asaja, COAG ve UPA'nın çağrılarıyla ülkenin dört bir yanından traktörleriyle yola çıktı. Çiftçiler Madrid'e beş ana yoldan giriş yaptı. Yaklaşık 500 traktör ile başkent caddelerinde dolaşmaya başlayan ve trafiği yavaşlattı. Madrid'deki protestoya 5 bin çiftçi katıldı.

ÇİFTÇİLER ROMA'DA TOPLANDI

Çitçiler, seslerini hükümete duyurmak üzere bir kez daha başkent Roma'da toplandı. Bazı çiftçiler traktörleriyle bazılarıysa buzağılarıyla eyleme katıldı. Avrupa Birliği'nde çiftçilerin ayak seslerinin duyulduğu ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Başkent Atina bugüne kadar ülkede yapılan en büyük çiftçi eylemine ev sahipliği yaptı. Hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na traktörlerle girdi.

"BUGÜN HAYVANCILIK ÖLDÜ"

Eyleme destek veren besiciler de "Bugün hayvancılık öldü" yazılı pankartla sembolik bir tabutu parlamento binasının önüne bıraktı. AB’nin dışardan ucuz tahıl alım politikasıyla en sert darbeyi alanlar Polonyalı çiftçiler oldu. Soğuk havaya rağmen sınır geçişinde nöbet tutan çiftçiler, Ukrayna plakalı tırların geçiş güzergahını araç ve saman yığınlarıyla kapalı tutuyor.

UKRAYNA'DAN TAHIL İTHALATINA KARŞI ÇIKIYORLAR

Polonyalı çitfçiler Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik serbest ticaret anlaşmasının askıya alınmasını talep ediyor. Avrupalı çitçiler başta mazot, elektrik, gübre, tarım ilacı fiyatları olmak üzere üretim maliyetini artıran girdilerin fiyatlarında düşüş talep ediyor.