Avusturya'dan skandal Putin kararı

Avusturya skandal bir karara imza attı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını duyurdu.

Avusturya'dan skandal Putin kararı
Son Güncelleme:

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler’in dün Alman Tagesspiegel gazetesine, "Putin’in Avusturya’ya adım atması durumunda tutuklanacağı" yönündeki ifadeleri üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avusturya’ya seyahat etmesi durumunda tutuklanacağı teyit edildi.

"Kimse hukukun üzerinde değil. Bütün suçlar boşluk bırakılmadan aydınlanmalıdır, cezasız bırakılamaz" ifadesine yer verilen açıklamada, Avusturya’nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Mahkemenin aldığı tutuklama kararını uygulamak ve aranan kişiyi gözaltına almak anlamına geliyor. Bu tabii ki Başkan Putin için de geçerli" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Putin # rusya # avusturya
Trump'tan Şi'ye: "Zeki biri" Rusya'dan Batı'ya tahıl anlaşması resti Sırp Cumhuriyeti Rusya'ya yaptırımlara direndi Üç Azerbaycan askeri şehit oldu
Çok Okunanlar
1 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
2 Kimliğin son hanesine göre başladı!
3 O tarihe dikkat: Akaryakıta zam!
4 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!
5 Altın fiyatları yükseldi!