Azerbaycan Karabağ'da Ermeni Temsilcileriyle İkinci Görüşmelere Başladı

Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunu başarıyla tamamlamasının ardından Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmelere başlamıştı. O görüşmelerin ikincisi Hocalı kentinde yapıldı.

Azerbaycan Karabağ'da Ermeni Temsilcileriyle İkinci Görüşmelere Başladı
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Azerbaycan, Karabağ'daki antiterör operasyonunda Ermeni kuvvetlerine beyaz bayrak çektirmişti. İlk görüşmenin yapılması ardından, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ikinci görüşme başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin ikinci toplantısının Hocalı kentinde başladığı belirtildi. Görüşmeye Azerbaycan tarafından Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle temaslardan sorumlu kişi olan Ramin Memmedov katılıyor.

Görüşmeler Başladı

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri 21 Eylül’de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirmişti. Görüşmelerde Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları ele alınırken, Ermeni nüfusun temsilcileri Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmuştu. Azerbaycan tarafı da bu ihtiyaçların kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti. Ayrıca ikinci toplantının da kısa süre de yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan Brüksel'de görüşecekAzerbaycan ile Ermenistan Brüksel'de görüşecekDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Azerbaycan # Ermenistan # Karabağ
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