Azerbaycan'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedildi.

İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde yapılan aramada önemli belgelerin bulunduğu ve İbadoğlu'nun da gözaltına alındığı açıklandı.