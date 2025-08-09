Azerbaycan’dan gelen doğal gaz Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştı
Azerbaycan’dan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla taşınan gaz, Suriye’nin Humus ilindeki Cender Gaz Santrali’ne iletildi.
Azerbaycan’dan gelen doğal gaz, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye’nin Humus iline ulaştı.
Boru hattından taşınan doğal gaz, ülkenin merkezinde yer alan Humus’taki Cender Gaz Santrali’ne iletildi. Bundan sonraki aşamada gaz, Cender İstasyonu’ndan başkent Şam yakınlarında bulunan Nasıriyye ve Teşrin termik santrallerine yönlendirilecek.
Gaz santrallerinin vanaları, Suriye Enerji Bakan Yardımcısı Gayyas Diyab ile Humus Valisi Abdurrahman el-Ama’nın katılımıyla açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı