Azerbaycan'dan İran ve İsrail'e itidal çağırısı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı! Azerbaycan, İran ile İsrail arasındaki gerilim hakkında her iki tarafa da çağırıda bulundu!

Azerbaycan'dan İran ve İsrail'e itidal çağırısı!
Editör: Metehan Gül

İran ve İsrail arasında 1 Nisan'da başlayan ve hala devam eden gerilime diğer ülkelerden kınamalar gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İran'ın işgalci İsrail'e karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, iki ülke adına da kaygı duyduklarını belirtti. Taraflara itidalli davranma ve gerilimden kaçınma çağrısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, İran ile İsrail arasında artan gerilimden derin kaygı duymaktadır. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve Orta Doğu'daki durumu daha da istikrarsızlaştıracak tehlikeli gerilimlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil işgali # iran # Azerbaycan
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