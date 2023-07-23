Bakan Fidan Meloni tarafından böyle karşılandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da düzenlenen "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na katıldı. Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da düzenlenen "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na katıldı. Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı.
Toplantının ana gündem maddesi, düzensiz göçle mücadele.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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