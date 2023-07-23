Bakan Fidan Meloni tarafından böyle karşılandı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da düzenlenen "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na katıldı. Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı.

Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da düzenlenen "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na katıldı. Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı.

Toplantının ana gündem maddesi, düzensiz göçle mücadele. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

# meloni # italya # Giorgia Meloni # hakan fidan # türkiye # Dışişleri Bakanı # roma # konferans
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Erdoğan ile Putin görüşecek mi?
2 Beşiktaşlı futbolcuya saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 6 ay sahalardan uzak kalacak!
3 2 metrelik dev balık yakalandı!
4 Tunceli'de 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi!
5 Meteoroloji'den fırtına uyarısı!