Batı Şeria'da olaylar! İsrail ordusu girdi

Batı Şeria aylardır İsrail ordusunun Filistin şehirlerine ve ordu güçleri korumasındaki yerleşimcilerin Filistin köy ve kasabalarına saldırıları sonucunda ciddi bir gerilime tanık oluyor.

Filistinliler ise İsrail'in şehirlerin giriş çıkışlarını kapatarak takviye ettiği Batı Şeria'da faaliyet gösteren güçlerinin baskıları ve radikal Yahudi yerleşimcilerin şiddetli saldırıları karşısında kendilerini ve topraklarını savunmaya çalışıyor.

Filistinli siyasi analist ve yazar Haldun el-Bergusi ile Ramallah merkezli Yebbus Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Süleyman Bişarat, Batı Şeria'daki son durumu değerlendirdi.



BATI ŞERİHA'DA SULAR ISINIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria’da gerilimin artabileceğini belirten Bergusi, Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere yönelik direnişi karşısında İsrail’in "intikam alma" söylemlerini hatırlattı.

Bergusi, Batı Şeria’da Filistinlilerin mukavemetinin İsrail tarafından siyasi ve güvenlik olmak üzere iki yönden ele alınabileceğini söyledi.

Güvenlik yönünün sahada ele alındığını aktaran Bergusi, bunun istihbarat bilgileri doğrultusunda saldırıların faillerine ulaşmak için yapılan bir çalışma olduğunu kaydetti.

Bergusi:

- Siyasi yönünü ise Araplardan intikam çağrısı yapan aşırı sağcı bakanlar temsil ediyor. Tabii, bunların askeri ve güvenlik geçmişleri yok.

İsrail’de siyasi tabakanın Filistinlilerin mukavemetinin engellenmesini istediğini belirten Bergusi, "İsrail, bireysel operasyonlarla baş edemediği için son yıllarda Filistin direnişini engellemede başarılı olamadı." diye konuştu.



İsrail’in yerleşimcilerin baskısıyla harekete geçme ihtimaline ilişkin Bergusi:

- İsrail hükümetinin her istediklerini yapmaları için önünü açtığı radikal yerleşimcilerin öncekilerden daha büyük terör suçları ve saldırılarına şahit olabiliriz. Batı Şeria’da gerilimin tırmandırılması Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik saldırılarından kaynaklanıyor.

FİLİSTİN DİRENİŞİNİN DURANLIĞI BİTTİ

Yebbus Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Bişarat da Batı Şeria’daki çatışma durumunun gerilemeyeceği hatta daha da artacağı öngörüsünde bulundu..

Çatışma durumunun artmasının birçok sebebi olduğunu belirten Bişarat, şunları söyledi:

- Batı Şeria’da yıllardır süren durgunluk halinin kırılmasıyla gençlerin direniş çalışmalarına daha fazla katılmasına yönelik bir atmosfer hakim oldu. Bu da, Filistinli grupların üzerinde çalıştığı, Batı Şeria’da dağılmış hücreler üzerinden dolaylı olarak teşkilatlı bir direniş çalışmasının varlığına işaret ediyor.

Batı Şeria'da gerilimin tırmandığının altını çizen Bişarat:

- İsrail hükümetinin ciddi bütçelerle desteklediği fanatik yerleşimci grupların varlığı, Batı Şeria’daki çatışma durumunun artmasına sebep olan önemli bir etken.

Fanatik yerleşimcilerin Filistinliler için bir açıdan korku bir açıdan da çatışma sebebi haline geldiğini kaydeden Bişarat, "Filistinliler, yerleşimcilerin saldırılarını beklemeden çatışmaya yönelik adımlar atmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bişarat, Yahudi yerleşimcilerin kargaşa çıkarma, toprak gasbetme ve Filistinlilere korku salma amacıyla yaptığı eylemlerin Filistinlilerin silahlı operasyonlarla tepki göstermesine uygun zemin oluşturduğunu dile getirdi.

Filistin direnişinin rekabet ve uyum içinde olduğunu Bişarat, Batı Şeria’nın kuzey bölgelerinin ardından güneydeki El Halil kentinin direniş cephesine katıldığını söyledi.

Bişarat, Filistin halkının, İsrail hükümetinin, Filistinlilerin zayıflığından faydalanarak yerleşimcileri destekleme rolünü anladığını ve bu durumun, siyasi vizyonun yokluğunda Filistinlileri kendini savunmaya ittiğini sözlerine ekledi.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ TERÖRLE SUÇLUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ağustos'ta Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 1 İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İran'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Netanyahu:

- İran ve onun vekilleri tarafından azmettirilen ve yönlendirilen bir terör saldırısının tam ortasındayız. Uzakta veya yakındaki katillerden ve onların vekillerinden hesap soracağız.

Netanyahu'ya El Halil'de eşlik eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "Teröristlere ulaşıp İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ek önlemler alacağız ve sorumlulardan intikam alacağız." dedi.

Aynı bağlamda İsrail ordusunun merkez bölge komutanı Tümgeneral Yehuda Fox, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun süredir tanık olmadığı "zor zamanlar ve terör dalgasıyla" karşı karşıya olduğunu değerlendirmesinde bulundu.

Tümgeneral Fox:

- İsrail ordusu ve güvenlik güçleri her gün her yerde savunma, terörü önleme ve engelleme konusunda çalışıyor. Bunu şehirlerde, köylerde ve mülteci kamplarında yapıyoruz.

Batı Şeria'daki yerleşimci liderleri de Filistinlilerin direnişine karşı İsrail hükümetine "yerleşimleri artırarak ve buralara askeri destek sağlama" çağrısında bulundu.

40 GÖZALTI YAPILDI

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin Tulkerm, Cenin, Kalkilya, Nablus, Eriha, Beytullahim, Kudüs ve El Halil kentlerinden 40 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, son üç günde gözaltına alınanların sayısının 120'ye ulaştığı aktarıldı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.