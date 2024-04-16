Bebek katili İsrail, Gazze'de parkta oynayan çocuklara savaş uçaklarıyla saldırdı, 10 kişi öldü!

Bebek katili İsrail, Gazze'de parkta oynayan çocuklara savaş uçaklarıyla saldırdı, 10 kişi öldü.

Bebek katili İsrail, Gazze'de parkta oynayan çocuklara savaş uçaklarıyla saldırdı, 10 kişi öldü!
Editör: Metehan Gül

İşgalci İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden en az 10 kişinin cenazesi Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

Olayı görenler, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı.

Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # çocuk parkı # saldırı
Çok Okunanlar
Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Kirasını bu şekilde ödeyen bin pişman! Kiracılar dikkat!
Kirasını bu şekilde ödeyen bin pişman! Kiracılar dikkat!
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı?
Şartlar arasında LGBT dayatması da var
Şartlar arasında LGBT dayatması da var
Öne Çıkanlar İşte İsrail'i yerli silahlarıyla vuran İran'ın askeri gücü! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz İşte İsrail'i yerli silahlarıyla vuran İran'ın askeri gücü! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor?