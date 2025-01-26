Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi

Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. 7 milyona yakın Belaruslunun oy kullandığı seçimi 500'e yakın uluslararası gözlemci takip ediyor. 5 adayın yarıştığı seçimde favori aday mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko.

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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi
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Belarus'ta seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, 6 milyon 900 bin 504 kayıtlı seçmen, 5 bin 325 sandıkta oy kullanacak.

Seçim, kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 50'sinin katılım sağlamaması halinde geçersiz sayılacak ve yüzde 50'den fazla oy alan aday, devlet başkanı seçilecek. Adayların ilk turda bu orana ulaşamaması halinde ise seçimin ikinci turu 12 Şubat tarihinde yapılacak.

5 adayın yarıştığı seçimde en güçlü aday mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko.

Seçimleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerden yaklaşık 500 uluslararası gözlemci takip ediyor.

Türkiye’den Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ekrem Özübek ve YSK üyesi Celal Albay, gözlemci olarak katıldı.

Seçim günü sandığa gidemeyeceklerin "erken oy" vermesi amacıyla 21-25 Ocak'ta sandıklar açıldı. Merkez Seçim Komisyonuna göre bu tarihlerde seçmenlerin yüzde 41,81’i oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi için Belarus'un yerel saatle 08.00’de başlayan oylama işlemi, saat 20.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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