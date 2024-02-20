Belçika'da işe başörtüsü nedeniyle işe alınmadı, itirazı da reddedildi!
Ulusal basında yer alan habere göre, Brüksel Belediyesi'nin işe almadığı kadının davası sonuçlandı...
Brüksel Belediyesine Ocak 2021'de yaptığı iş başvurusu sonrası başörtüsü nedeniyle kabul edilmeyen kadın ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı. Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Aralık 2022'de belediye haklı bulundu.
Davacı bunun üzerine konuyu Ocak 2023'te Brüksel İş Mahkemesine taşıdı.
AB Adalet Divanı, 28 Kasım 2023'te üye ülkelerde kamu idarelerinin, çalışanların iş yerlerinde dini inanç simgeleyen nesneleri takmasını yasaklayabileceğine karar vermişti.
Kaynak: TRT Haber