Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'

Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Editör: Metehan Gül
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # iran
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