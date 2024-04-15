Biden, Netanyahu'yu İran'a karşılık verirken "dikkatli düşünülmesi" konusunda uyardı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İran'ın saldırılarına karşılık vermeden önce "dikkatli düşünülmesi" uyarısında bulunduğu bildirildi.

Biden, Netanyahu'yu İran'a karşılık verirken "dikkatli düşünülmesi" konusunda uyardı!
Editör: Metehan Gül
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Amerikalı kıdemli bir yetkili, gazetecilere, Biden'ın Netanyahu ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya, "gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini" aktardı.

İsrail'in, ABD'ye İran'la arasındaki gerilimi artırmayı düşünmediğini açıkça belirttiğini kaydeden yetkili ayrıca ABD'nin İsrail'in olası bir misilleme saldırısına destek verme ihtimali sorulduğunda "böyle bir planları olmadığını" belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Biden # netenyahu # işgalci israil
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