Biden ve Şi Cinping'den kritik görüşme!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin lideri Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, Biden'ın, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Güney Çin Denizi'nde ise hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladığı" bildirildi.

Biden ve Şi Cinping'den kritik görüşme!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin lideri Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, Biden'ın, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Güney Çin Denizi'nde ise hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladığı" bildirildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin iki liderin Kasım 2023'te California’da yaptıkları görüşmenin ardından gerçekleştiği hatırlatılarak, “İki lider, işbirliği ve fikir ayrılıkları da dahil olmak üzere bir dizi ikili, bölgesel ve küresel meseleyi samimi ve yapıcı bir şekilde ele aldı” denildi.

İki liderin Kasım 2023'te California’daki görüşmede ele aldıkları bir dizi konuyu gözden geçirdiği ifade edilen açıklamada, “Başkan Biden, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Güney Çin Denizi'nde ise hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladı” denildi.

Başkan Biden’ın görüşmede, Çin’in Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destek ve bunun Avrupa ile transatlantik güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, “Başkan Biden, ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki kararlılığını vurguladı” denildi.

Açıklamada, Başkan Biden’ın ayrıca Çin’in ABD’li işçilere ve ailelere zarar veren adil olmayan ticaret politikaları ve piyasa dışı ekonomik uygulamaları konusundaki endişelerini de dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin iki ülke arasında iletişim kanallarının sürülmesi ve ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesine devam eden çabaları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: yaralılar varYolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: yaralılar varYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunanlar
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..."
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..."
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Öne Çıkanlar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 31 Mart 2024 seçim sonuçları hakkında açıklama yapıyor! Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 31 Mart 2024 seçim sonuçları hakkında açıklama yapıyor! Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir... Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...