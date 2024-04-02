Biden ve Şi Cinping'den kritik görüşme!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin lideri Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, Biden'ın, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Güney Çin Denizi'nde ise hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladığı" bildirildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin iki liderin Kasım 2023'te California’da yaptıkları görüşmenin ardından gerçekleştiği hatırlatılarak, “İki lider, işbirliği ve fikir ayrılıkları da dahil olmak üzere bir dizi ikili, bölgesel ve küresel meseleyi samimi ve yapıcı bir şekilde ele aldı” denildi.

İki liderin Kasım 2023'te California’daki görüşmede ele aldıkları bir dizi konuyu gözden geçirdiği ifade edilen açıklamada, “Başkan Biden, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, Güney Çin Denizi'nde ise hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladı” denildi.

Başkan Biden’ın görüşmede, Çin’in Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destek ve bunun Avrupa ile transatlantik güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, “Başkan Biden, ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki kararlılığını vurguladı” denildi.

Açıklamada, Başkan Biden’ın ayrıca Çin’in ABD’li işçilere ve ailelere zarar veren adil olmayan ticaret politikaları ve piyasa dışı ekonomik uygulamaları konusundaki endişelerini de dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin iki ülke arasında iletişim kanallarının sürülmesi ve ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesine devam eden çabaları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.