Biden'den Suriye Kararı! Türk Askeri ABD'ye Tehdit

ABD Başkanı Biden, Suriye kaynaklı, 'Ulusal acil durum halinin' uzatılmasına karar verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Suriye'deki gelişmeler ve 'bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağanüstü tehditle başa çıkmak' üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.

Açıklamada, Biden'ın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, şunları ifade etti: