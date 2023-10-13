Biden'den Suriye Kararı! Türk Askeri ABD'ye Tehdit
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "olağanüstü ve alışılmadık" tehditlerle başa çıkmak amacıyla ilan edilen "ulusal acil durum" halinin Suriye kaynaklı olarak uzatılmasına karar verdi.
ABD Başkanı Biden, Suriye kaynaklı, 'Ulusal acil durum halinin' uzatılmasına karar verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Suriye'deki gelişmeler ve 'bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağanüstü tehditle başa çıkmak' üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.
Açıklamada, Biden'ın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, şunları ifade etti:
- Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon düzenlemesi, IŞİD’i yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve daha çok tehdit oluşturmaktadır. Bu, bölgedeki barışı, güvenliği ve istikrarı baltalamak ve ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına olağandışı veulusal güvenliğine ve dış politikasına olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu nedenle, ilan edilen ulusal acil durumun devam ettirilmesinin gerekli olduğunu belirledim.