BioNTech yetkilileri hakim karşısına çıkacak! Kalıcı yan etki ve hasar bıraktığı iddia edildi

Yan etkileri uzun süredir tartışılan Biontech aşısıyla ilgili, yargı süreci 12 Haziran’da başlıyor.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan Biontech’in, dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan Kovid19 virüsüne karşı geliştirdiği Comirnaty isimli aşı, Almanya’da yargıya taşınmıştı.

KALICI YAN ETKİ VE HASAR İDDİASI

İki hukuk firmasının açtığı tazminat davasında, Türkiye dahil birçok ülkede kullanılan aşının, “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı iddia edildi.

Yapılan açıklamada, orta yaşlı bir kadın sağlık çalışanının, aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk olduğu ve “beyin sisi” yaşadığı belirtildi. 150 bin avro tazminat talep edildi.

Davaya ilişkin BioNTech’ten yapılan açıklamada ise, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığı vurgulandı. “Davacı ve avukatları, corona virüsü aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağlantı gösteremedi” ifadeleri kullanıldı.