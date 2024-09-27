Birleşmiş Milletler katil Netanyahu'yu kürsüye çıkardı! Salon boşaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'deki protestolar ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Birleşmiş Milletler Zirvesine katıldı. Netanyahu konuşmasına başlarken Türk heyetinin de içinde olduğu birçok heyet salondan çıktı.

Mert Sagit Mert Sagit
Birleşmiş Milletler katil Netanyahu'yu kürsüye çıkardı! Salon boşaldı
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İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı hiçbir şey yapamayan Birleşmiş Milletler (BM) bir de üstüne katil Binyamin Netanyahu'yu kürsüye çıkardı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu, bugün ABD'de devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmacı olduğu kurul öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çünkü geceden beri New York'ta Netanyahu protestoları sürüyor...

Netanyahu'nun kaldığı otelin önünde bir araya gelen Filistin yanlısı göstericiler ve savaş karşıtları eylem yaptı. Polis otel çevresinde güvenlik önlemleri alırken, 10'dan fazla göstericiyi gözaltına aldı.

TÜRK HEYETİ PROTESTO ETTİ

Önlemler altında Genel Kurul'un yapıldığı binaya gelen Netanyahu, kürsüye çıktı. Türk heyeti ve birçok delegasyon, Netanyahu'nun hitabını protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

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