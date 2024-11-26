BM, Sudan'da açlık yaşayan 8 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Sudan'daki son durumu aktardı. Kinzli, WFP yardım tırlarının, bu yıl başlarında kıtlık yaşandığı doğrulanan Kuzey Darfur'daki Zamzam Mülteci Kampı'na aylar sonra ilk kez ulaştığını belirtti. Bu tırlar, 12 bin kişiye acil gıda yardımı taşıyor. WFP, Sudan'ın en izole çatışma bölgelerine ulaşmak için çaba sarf etmekte ve bu bölgeler, açlık seviyesinin en yüksek olduğu, erişimin ise en zor olduğu yerler arasında bulunuyor.

Kinzli, bu yardım konvoyunun miktarının ihtiyaçlarla karşılaştırıldığında "okyanusta bir damla" olduğunu ancak bu yardımların, aylardır yiyecekten mahrum kalan kamp halkı için büyük bir umut kaynağı oluşturduğunu ifade etti. WFP, Sudan genelindeki izole bölgelere yönelik 700'den fazla yardım kamyonunu yola çıkarmış durumda. Bu kamyonlar, 14 bölgeyi kapsayarak, yaklaşık 17.500 ton gıda yardımı taşıyor ve bu, 1,5 milyon kişinin bir ay boyunca beslenmesini sağlayacak.

WFP, 2024 yılı sonuna kadar Sudan'daki en şiddetli açlık çeken 8 milyondan fazla insana yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kinzli, güvenli geçiş ve sınırsız erişimin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, çatışma taraflarının, milislerin, silahlı grupların ve kabilelerin bu yardım konvoylarının güvenli bir şekilde geçmesine izin vermesi gerektiğini vurguladı.